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Homem perde controle da moto, cai e morre na BR-060

Acidente aconteceu a cerca de 20 km de Jardim

10 abril 2026 - 11h50Sarah Chaves

Um homem, identificado como João Benedito Moreira, de 61 anos, morreu no fim da tarde de quinta-feira (9) após cair de moto na BR-060, a cerca de 20 quilômetros de Jardim.

Segundo o portal Jardim MS News, ele seguia pela rodovia em direção ao município quando perdeu o controle da motocicleta, uma Biz, caiu e bateu a cabeça no asfalto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas, mas quando chegaram ao local a vítima já estava sem vida.

A suspeita inicial é de que João tenha passado mal enquanto pilotava, possivelmente por um infarto, o que pode ter causado o acidente. Mesmo assim, a causa exata ainda será confirmada pela perícia.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para organizar o trânsito e registrar a ocorrência. Já a Polícia Civil acompanhou os trabalhos da perícia.

Depois da liberação, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve ser apontada a causa da morte. João seria morador do distrito do Boqueirão

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