Homem perde o controle da moto e morre após colidir com muro no Los Angeles

Um motociclista de 31 anos identificado apenas como Kleiton, com um mandado de prisão em aberto no Piauí, morreu na noite de ontem (23), em acidente na Rua Feliciano Medeiros, no bairro Los Angeles em Campo Grande.

Conforme informações da ocorrência, a suspeita da polícia é de que o acidente ocorreu após Kleiton passar por um quebra-molas, pela Rua Luís Gustavo Ramos de Arruda, no sentido ao bairro dom Antônio Barbosa e cerca de 80 metros pra frente ele perdeu o controle da direção, subiu na calçada à direita, passando em um vão de cerca de 90 centímetros entre um poste de concreto e a parede de uma conveniência. Havia marcas da colisão da motocicleta tanto no poste quanto na parede, na estrutura também haviam manchas de sangue.



Após o impacto o corpo da vítima foi projetado cerca de três metros depois do vão por onde a motocicleta teria passado. Quando o investigador da Polícia Civil chegou ao local, encontrou ao corpo da vítima na calçada em frente a conveniência.



A moto Honda Fan e o capacete, ainda com a trava, foram encontrados próximo ao corpo. Não houve testemunhas do ocorrido e há câmeras de monitoramento no local ou nas proximidades.

A vítima não possuía CNH, mas a motocicleta estava com as documentações em dia. O caso foi registrado na Depac Cepol como sinistro de trânsito com vitima fatal provocado pela própria vítima.

