Homem perde quase R$ 20 mil após cair em golpe tentando comprar geladeira em MS

Um morador procurou a polícia nesta quarta-feira (19) após perder R$ 19.953,00 em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por representantes da plataforma de vendas. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (18) e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que recebeu uma mensagem de um conhecido informando estar vendendo uma geladeira pelo site. Ele disse que repassaria o número da vítima ao suposto “representante da plataforma”, que entraria em contato para ajudar na ativação do anúncio.

Pouco depois, a vítima recebeu uma ligação de áudio pelo WhatsApp de um perfil identificado apenas com o nome da plataforma, sem número visível. O homem do outro lado da linha afirmou ter recebido o contato por meio do conhecido e orientou que seria enviado um código de verificação, que deveria ser repassado ao amigo.

Sem desconfiar do golpe, a vítima informou o código. Logo em seguida, o telefone desligou sozinho. Minutos depois, ele perdeu completamente o acesso ao aparelho, às contas bancárias, redes sociais, WhatsApp e conta Google.

A vítima só conseguiu recuperar o controle do celular na manhã desta quarta-feira. Ao conferir o extrato da conta digital, percebeu que uma transferência indevida havia sido feita, retirando R$ 19.953,00.

O morador relatou ainda que o golpista tentou aplicar o mesmo golpe em outra pessoa da região, chegando a enviar uma chave Pix associada ao nome utilizado na fraude.

O caso foi registrado como estelionato e está sob investigação da Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também