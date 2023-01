Homem perde R$ 39 mil ao comprar caminhão em anúncio falso

Um morador de Nova Andradina, a 301 quilômetros de Campo Grande, acabou tendo um prejuízo de R$ 39 mil ao “comprar” um caminhão de um anúncio falso no Facebook.

O veículo era anunciado pelo valor de R$ 55 mil na plataforma, e como forma de dar uma “entrada” no preço total do veículo, transferiu o valor por meio de uma Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Logo pós realizar o pagamento, a vítima entrou em contato com o dono verdadeiro do caminhão, que informou que não recebeu o dinheiro, momento em que ele percebeu que foi vítima de um golpe.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina e será investigado.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também