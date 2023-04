Homem perde R$ 60 mil ao ser vítima de golpe tentando comprar carro em MS

Homem, que não teve a identidade divulgada, perdeu R$ 60 mil tentando comprar um carro na tarde de quarta-feira (19), na cidade de Nova Andradina. Ele teria transferido o valor para a conta do golpista.

Conforme o site Nova News, tanto o comprador quanto a vendedora de um Toyota Corolla foram qualificados como vítimas, sendo que, o autor seria um suposto intermediário da negociação.

Inicialmente, a mulher foi a uma garagem e colocou o veículo à venda por R$ 95 mil e fez anúncio na rede social.

O golpista então entrou em contato com ela e passou a atuar como ‘intermediador’ do negócio. Ao comprador, ele alegou que a dona do carro lhe devia dinheiro e, para ela, falou que o comprador estava negociando o carro por uma casa.

Ainda conforme o site, o suspeito acabou induzindo o comprador a fazer para ele uma transferência inicial de R$ 60 mil, sendo que, somente após o golpista bloquear os contatos das vítimas no WhatsApp, é que o crime foi constatado.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina.

