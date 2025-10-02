Menu
Polícia

Homem pode ter matado mulher a facadas antes de atear fogo em casa no Monte Castelo

A suspeita é que ela tenha sido golpeada do lado de fora do imóvel e arrastada para dentro

02 outubro 2025 - 21h55Brenda Assis e Vinicius Santos    atualizado em 02/10/2025 às 23h10
Uma faca com sangue foi achada no imóvelUma faca com sangue foi achada no imóvel   (Vinicius Santos)

As investigações iniciais no imóvel, onde um casal foi encontrado morto durante a noite desta quinta-feira (2), na Rua Rio Pardo, localizada no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande, apontam que o homem pode ter assassinado a mulher a facadas antes de atear fogo em tudo e tirar a própria vida.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, no chão do imóvel foram encontradas marcas de sangue, como se um corpo tivesse sido arrastado da área externa para dentro do imóvel. Por conta disso, a suspeita inicial é que o homem matou a mulher a facadas do lado de fora.

Posteriormente, a arrastou para dentro da casa e ateou fogo no corpo dela. Enquanto ela era consumida pelas chamas, ele entrou dentro de uma caminhonete, que estava estacionada na varanda e colocou fogo no próprio corpo.

Diante da situação, o veículo explodiu fazendo as chamas se alastrarem, causando danos graves no imóvel como a queda do telhado.

Ainda segundo a apuração inicial, os dois estariam em processo de separação, sendo que hoje tiveram uma briga durante o dia. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o caso, quando acharam o corpo do homem dentro de uma caminhonete, já carbonizado. O da mulher estava dentro do imóvel, completamente queimado.

Neste momento, a área está sendo isolada pelas equipes da Polícia Militar, enquanto aguarda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Na residência as autoridades encontraram uma faca, que estaria com marcas de sangue. Apensar as investigações poderão confirmar a hipótese do feminicídio.

