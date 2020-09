Homem põe o pênis pra fora ao pedir água em residência no Universitário

Uma mulher de 55 anos, moradora do Universitário procurou a delegacia para relatar que o marido de sua sobrinha apareceu no seu portão na quarta-feira (2), e mostrou as partes íntimas.

De acordo com a vítima, ela estava em casa na tarde de ontem, quando o autor foi em frente a sua casa e pediu um copo de água, no que prontamente foi atendido pela mulher.

Logo depois, enquanto bebia a água, o autor pediu para entrar na casa, o que foi negado pela vítima, que neste momento viu que o homem havia exposto em público o seu genital e estava tocando-o.

Neste momento a mulher começou a gritar e pediu para que o autor deixasse o local, o que só foi feito após a filha da vítima aparecer e exigir que o homem saísse.

Ainda conforme relatado no boletim de ocorrência da 5ª Delegacia de Polícia, o autor aparentava estar sob efeitos de álcool, e saiu do local dirigindo um veículo.

Deixe seu Comentário

Leia Também