Polícia

Homem precisa passar por cirurgia após ficar com xícara presa no ânus

A presença do objeto estranho só foi descoberta quando os médicos realizaram um exame de raio-X

21 novembro 2025 - 19h24Brenda Assis
Xicará de caféXicará de café   (Pexels)

Um homem precisou passar por uma cirurgia para retirar uma xícara de cerâmica que ficou alojada em seu ânus. O caso aconteceu no Hospital Geral Lee, em Taiwan, após o paciente procurar atendimento médico devido à distensão abdominal e incapacidade de defecar por três dias.

A presença do objeto estranho só foi descoberta quando os médicos realizaram um exame de raio-X. O utensílio de cerâmica média 8cm por 6cm, dimensões que explicam a gravidade dos sintomas apresentados pelo paciente.

Quando questionado pela equipe médica sobre como a situação ocorreu, o homem, que não teve sua identidade revelada, limitou-se a responder: "Eu não sei. Eu fiz isso por acidente."

Conforme o portal Sin Chew Daily, o paciente permaneceu em silêncio sobre os detalhes do incidente, demonstrando constrangimento com a situação. Ele alegou apenas que o objeto entrou em seu corpo "acidentalmente", sem fornecer explicações adicionais.

O procedimento cirúrgico foi necessário após tentativas malsucedidas de remover a xícara externamente. Os médicos precisaram realizar uma operação para extrair o objeto através dos intestinos do paciente.

Um médico do hospital alertou sobre os perigos de inserir objetos no ânus, destacando que tal prática pode causar danos graves aos órgãos internos e até ser fatal. Ele mencionou à publicação que já havia visto casos envolvendo tacos de beisebol, vibradores e até mesmo um coco, mas que uma xícara era algo inédito em sua experiência.

