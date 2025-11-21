Homem precisa passar por cirurgia após ficar com xícara presa no ânus

Um homem precisou passar por uma cirurgia para retirar uma xícara de cerâmica que ficou alojada em seu ânus. O caso aconteceu no Hospital Geral Lee, em Taiwan, após o paciente procurar atendimento médico devido à distensão abdominal e incapacidade de defecar por três dias.

A presença do objeto estranho só foi descoberta quando os médicos realizaram um exame de raio-X. O utensílio de cerâmica média 8cm por 6cm, dimensões que explicam a gravidade dos sintomas apresentados pelo paciente.

Quando questionado pela equipe médica sobre como a situação ocorreu, o homem, que não teve sua identidade revelada, limitou-se a responder: "Eu não sei. Eu fiz isso por acidente."

Conforme o portal Sin Chew Daily, o paciente permaneceu em silêncio sobre os detalhes do incidente, demonstrando constrangimento com a situação. Ele alegou apenas que o objeto entrou em seu corpo "acidentalmente", sem fornecer explicações adicionais.

O procedimento cirúrgico foi necessário após tentativas malsucedidas de remover a xícara externamente. Os médicos precisaram realizar uma operação para extrair o objeto através dos intestinos do paciente.

Um médico do hospital alertou sobre os perigos de inserir objetos no ânus, destacando que tal prática pode causar danos graves aos órgãos internos e até ser fatal. Ele mencionou à publicação que já havia visto casos envolvendo tacos de beisebol, vibradores e até mesmo um coco, mas que uma xícara era algo inédito em sua experiência.

