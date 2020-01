Homem preso com pornografia infantil paga fiança e responde em liberdade

Sarah Chaves, com informações do Jovem Sul News

A Polícia Civil prendeu na manhã de terça-feira (28), autor suspeito de possuir pornografia infantil em Chapadão do Sul. Porém o autor foi liberado após pagar fiança.

As equipes do SIG fizeram a apreensão e análise do computador, onde foi encontrada uma série de fotografias de crianças nuas, algumas não aparentando ter mais de 3 ou 4 anos, além de vídeos pornográficos alusivos ao relacionamento com menores de idade.

O autor foi foi conduzido até a delegacia onde recebeu voz de prisão pelo delito previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) “Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”.

Apesar do crime possuir pena de 1 a 4 anos de reclusão, o autuado pagou fiança de 5 salários mínimos que corresponde a R$ 5,195,00 e foi liberado para responder em liberdade.

