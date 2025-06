Homem procura ajuda em posto após ser atacado a facadas no Tarumã

Homem, de 50 anos, procurou ajuda num posto de saúde do bairro Coophavila, na noite desta quarta-feira (4), após ser atacado com vários golpes de faca enquanto realizava o conserto da iluminação de um barraco, no bairro Tarumã, em Campo Grande.

Ele alegou que foi acusado de "segundas intenções" pelo morador do barraco, conhecido como 'Dark', em relação a esposa, de vulgo 'Bombom'.

O homem relatou ser usuário de drogas e que o barraco onde realizava o serviço, também era de um casal de usuários, conforme consta no boletim de ocorrência.

A vítima relatou para a polícia, que esteve na unidade de saúde, que enquanto realizava o serviço, o suspeito se armou com uma faca e rapidamente aplicou um golpe nele, fazendo-o cair e em seguida, desferiu vários outros.

O homem apresentava perfurações no tórax, braços e pernas, mas apesar dos golpes, não corria risco de morte.

O suspeito não foi localizado. Já a vítima, seria encaminhada para uma unidade hospitalar para melhor avaliação médica.

