Polícia

Homem procura atendimento no CRS Coophavila e morre com suspeita de covid

Ele procurou a unidade de saúde sozinho logo nas primeiras horas do dia

03 novembro 2025 - 16h37Luiz Vinicius
Vítima foi levada ao CRS CoophavilaVítima foi levada ao CRS Coophavila   (Brenda Assis)

Homem, de 36 anos, morreu com suspeita de covid-19 na manhã desta segunda-feira, dia 3 de novembro, após procurar atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que ele deu entrada na unidade de saúde por volta das 6h e após uma crise convulsiva e uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e faleceu às 7h04.

Conforme o registro policial, o homem entrou na unidade com princípio de taquicardia ocorrida ainda na madrugada. Ele chegou com dificuldades respiratórias e precisou ser entubado.

O irmão explicou na delegacia que a vítima foi internada no mês de abril, pois apresentava dificuldades para respirar, tendo sido diagnosticado com comprometimento de cerca de 20% do pulmão e com pneumonia, motivo pelo qual necessitava de tratamento.

O familiar ainda informou que a vítima fazia uso de inalador tipo "bombinha" para melhora da respiração, uma vez que também sofria de asma.

Na delegacia, o caso foi registrado como morte natural.

