Homem pula de árvore em rio e morre afogado

Priscilla Porangaba, com informações do Rio Brilhante News

Moisés Jerônimo da Silva, de 32 anos, morreu afogado enquanto se banhava no rio Vacaria, em Rio Brilhante dessa segunda-feira (27).

Segundo informações do Rio Brilhante News, o corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 11h30 encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o site, Moisés estava na região do distrito de Aroeira, no domingo, quando decidiu pular na água, se jogando do tronco de uma árvore. Ele fez isso uma vez e, na segunda tentativa, acabou afundando. Ele ainda tentou pedir socorro, mas desapareceu nas águas.

Devido à dificuldade nas buscas, a equipe foi ao local pela manhã nesta segunda e, após quatro horas de buscas, encontraram a vítima em um local profundo.

A equipe recolheu o corpo até a margem usando uma corda e acionou a Polícia Civil e a perícia, para que fosse feita análise no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também