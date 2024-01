Homem pula no Rio Paraná para fugir da polícia e morre afogado em Três Lagoas

Jânio Gomes do Nascimento, de 43 anos, morreu afogado ao tentar fugir da polícia nadando no Rio Paraná, no Jupiá, em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar Ambiental (PMA) do estado de São Paulo estava fazendo fiscalização pela região da Eclusa da UHE (Usina Hidroelétrica) CTG Brasil, quando avistou o homem pescando.

Para tentar fugir da abordagem, Jânio pulou na água para nadar até o lado sul-mato-grossense da represa. Porém, ele não teria conseguido nadar e acabou desaparecendo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, dando inicio as buscas que terminou por volta das 11h da manhã, quando o corpo do homem foi encontrado.

Devido a piracema, a pesca está proibida em todo o Mato Grosso do Sul até 1° de fevereiro. Jânio trabalhava como limpador de piscinas em Três Lagoas.

