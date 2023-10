Homem quase é atropelado, reclama e acaba sendo esfaqueado por motorista

Sem sorte, um homem quase foi atropelado e ao reclamar com o motorista do carro acabou sendo esfaqueado. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (6), na cidade de Três Lagoas.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, a vítima estava caminhando pela Rua Quixeramobim para entrar em um residencial, quando foi surpreendido pelo motorista de um Fiat Uno, que jogou o carro pra cima dele.

Irritado com a situação o homem foi reclamar, dando inicio a uma discussão com o condutor do veículo, identificado como ‘Vitinho’. Quando o autor desceu do carro, ele estava armado com uma faca e desferiu alguns golpes no peito e nas costas da vítima.

Depois de ferir o pedestre, Vitinho entrou no carro novamente e fugiu do local. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima até uma unidade hospitalar.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar foram até o local e após colher alguns dados os militares se deslocaram até a residência do autor. Porém, ele não chegou a ser encontrado.

O caso foi registrado na 3° Delegacia de Polícia Civil, como tentativa de homicídio.

