Polícia

Homem que abusou sexualmente de criança de 9 anos é preso em Iguatemi

Ele tem uma condenação de 22 anos e 2 meses a ser cumprida em regime fechado

25 novembro 2025 - 12h12Luiz Vinicius
Delegacia de Polícia Civil de IguatemiDelegacia de Polícia Civil de Iguatemi   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 59 anos, que não teve a identificação revelada, foi preso durante uma ação policial na manhã desta terça-feira, dia 25, em Iguatemi - a 414 quilômetros de Campo Grande. Ele tinha um mandado de prisão em aberto referente a um estupro de vulnerável.

O crime foi cometido contra uma criança, de 9 anos, no ano de 2020. Detalhes sobre a prática libidinosa não foram divulgadas pela Polícia Civil em virtude da preservação da vítima.

Após procedimento policial e o trâmite na Justiça, o homem foi condenado a uma pena definitiva de 22 anos e 2 meses em regime fechado.

Após comunicação da condenação, investigadores do SIG iniciaram diligências a fim de cumprir o mandado de prisão expedido, sendo devido cumprido nesta manhã. 

O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia de Iguatemi, estando à disposição do Poder Judiciário local.

