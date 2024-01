Homem que ameaçou matar a ex-mulher com faca é preso em Paranaíba

Homem, de 25 anos, foi preso por descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-convivente, durante última sexta-feira (19), na cidade de Paranaíba.

Segundo apurado, em novembro de 2023, uma mulher de 29 anos acionou a Polícia Militar e durante atendimento, foi registrada uma ocorrência, na qual consta que o seu ex-companheiro teria a ameaçado com uma faca. A motivação, segundo a vítima, seria ciúmes por ele ter a encontrado em um bar com algumas amigas.

No momento em que prestou declarações na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paranaíba, a vítima confirmou os fatos e solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do autor, as quais foram deferidas pelo poder judiciário.

Porém, já no dia 29 de dezembro, o homem foi até a casa da vítima, onde a encontrou acompanhada de seu atual namorado. Irritado diante da cena, o homem agrediu o companheiro da ex, enquanto dizia que estava com uma arma.

Argumentando estar armado, obrigou a vítima a acompanhá-lo sua casa e durante o trajeto, ela teria conseguido convencer o autor de libertá-la, momento em que voltou para casa e acionou a Polícia Militar.

Os policiais militares não localizaram o investigado, porém registraram o boletim de ocorrência narrando os fatos, o qual foi encaminhado para esta unidade. Tais fatos teriam ocorrido na presença de um dos filhos que a vítima e o autor possuem em comum, uma criança de apenas 2 anos de idade.

Diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência, a qual proibia a aproximação do investigado com a vítima e da gravidade dos demais fatos narrados na ocorrência, especialmente pela hipótese de o investigado possuir arma de fogo, a delegada titular da DAM, Eva Maira Cogo da Silva, representou por buscas na residência do autor e de familiares, representando ainda pela prisão preventiva dele.

Com a manifestação favorável do Ministério Público, o Poder Judiciário deferiu os pedidos. A prisão do investigado foi cumprida, na tarde de sexta-feira (19).

O mandado de busca e apreensão também foi cumprido, porém nenhuma arma foi localizada, nos locais indicados. Ambos os procedimentos foram realizados pela equipe de investigação da DAM, em conjunto com policiais da 1ª Delegacia de Polícia.

A Polícia Civil reafirma o compromisso em servir e proteger e repudia veemente crimes contra mulheres e meninas.

Deixe seu Comentário

Leia Também