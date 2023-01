Homem que atropelou a esposa com caminhão guincho no Universitário é preso

Michel Geraldo Amorim Gomes, de 34 anos, foi preso na última sexta-feira (13) quase três meses depois de tentar matar a esposa Fernanda Cabreira Nobre, de 35, atropelada rua Querubina Garcia Nogueira no bairro Universitário, em Campo Grande. Ele estava vivendo em Santa Catarina quando detido.

De acordo com as informações iniciais, a prisão foi uma ação conjunta entre a Policia Civil do Estado de Santa Catarina e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Mato Grosso do Sul (DEAM-MS), com o apoio da Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

Na época, a tentativa de assassinato aconteceu depois de uma discussão do casal, pois Michel não aceitava o possível fim do relacionamento.

Em determinado momento, Fernanda saiu da residência de moto e foi nesse momento que Michel passou com um caminhão guincho por cima dela. Antes de fugir com o veículo, o acusado ainda ateou fogo na casa, destruindo três cômodos.

Michel responde pela segunda vez por tentativa de feminicídio. Ele foi detido no município de Itajaí, em Santa Catarina e deve ser transferido para Campo Grande ainda esta semana.

