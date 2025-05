Homem que caiu de 15 metros de altura morre no hospital de Corumbá

O homem, de 43 anos, que caiu do 4° andar de um apartamento, localizado na rua Delamare, na área central de Corumbá, morreu horas depois. O incidente aconteceu durante a tarde de segunda-feira (5).

Conforme as informações policiais, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas no início da tarde e encontraram a vítima na marquise do edifício, inconsciente, com hemorragia na região da cabeça e diversas fraturas.

Ele recebeu o atendimento emergencial e em seguida foi levado para o Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

O site Diário Corumbaense acessou o boletim de ocorrência, onde a esposa da vítima detalha que não estava em casa no momento da queda, sabendo do ocorrido através de um grupo de moradores nas redes sociais.

Ela então explicou que o marido estava "bastante atormentado e com alucinações", tendo ainda problemas com uso constante de entorpecentes.

A vítima caiu de uma altura de 15 metros. O acidente está sendo apurado pelas autoridades locais, sendo registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como morte por causa indeterminada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também