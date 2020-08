Por ciúmes, homem degola mulher e posta fotos nas redes sociais

Flávio Veras, com informações do Metrópoles

Um homem matou a companheira degolada postou foto do corpo dela nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (20), em Sol Nascente, no Distrito Federal. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, ele cometeu o crime bárbaro após achar que estava sendo traído.

O casal vivia em união estável havia cinco meses. No entanto, eles se relacionavam havia dois anos. O acusado é Izildo Neto Simão dos Santos, 34 anos. Ele cortou o pescoço da companheira, Sônia Miranda Luz, de 35, e depois tentou tirar a própria vida com a mesma faca usada no crime.

Testemunhas e familiares relataram que ele estava com comportamento estranho e depressivo nos últimos dias. O caso é investigado pela recém-inaugurada Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II).

Segundo os familiares, Santos não mantinha vícios em bebidas ou drogas. A vítima deixou dois filhos, de cinco e 13 anos. O maior reside com o pai em outro estado. O caçula estava na casa de parentes no momento do assassinato. Não há denúncia de violência doméstica de Sônia contra Izildo.

