Homem que desapareceu no Rio Taquari é engenheiro agrônomo de 30 anos

Foi identificado como Anderson Rezzadori, de 30 anos, o homem que desapareceu nas águas do rio Taquari, em Coxim - a 266 quilômetros de Campo Grande. A Fiat Toro que ele conduzia ficou submersa no local.

Conforme as informações da Polícia Civil, ele seria engenheiro agrônomo. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9), a esposa de Anderson foi até a delegacia do município para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento.

A mulher contou para as autoridades que o marido não sabia nadar. Natural de Viadutos, no Rio Grande do Sul, Anderson morava em Coxim.

Acidente e desaparecimento – O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada pois um veículo estava caído dentro do Rio Taquari.

Antes de sumir nas águas, Anderson teria mandado mensagens para amigos via WhatsApp, pedindo por socorro.

Os militares estão no local fazendo a retirada do veículo, acompanhado da perícia. A vítima do acidente também está sendo procurada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

As autoridades policiais acompanham o caso para saber o que teria acontecido.

