Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande

Ele cometeu o crime ao se irritar com a demora no atendimento da unidade de saúde

07 agosto 2025 - 15h51Brenda Assis

Luiz Carlos Jebailhe, de 53 anos, morreu dias depois de ser internado por conta de um surto em Campo Grande. Ele teria depredado a Unidade de Saúde da Família São Francisco, na tarde de terça-feira (22), no Nova Lima.

Conforme o boletim de ocorrência, após ser detido pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) o homem chegou a ser levado até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, mas não ficou preso porque estava passando mal e relatou ser portador de tuberculose, tossindo sangue durante o atendimento policial.

Por conta disso, foi transferido para a UPA Tiradentes, onde ficou internado até o dia 1° de agosto, quando conseguiu uma vaga no Hospital São Julião. No entanto, a família foi chamada na tarde de ontem (6), para ir até a unidade de saúde, onde foram informados sobre seu falecimento.

A filha do homem contou que por contas das lesões, existentes no corpo de Luiz, não iria colocar a causa da morte no atestado de óbito inicial, encaminhando a jovem para a delegacia com um pedido de exame necroscópico para o IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal).

Ainda segundo relato da jovem, seu pai era morador de rua, usuário de drogas e não tinha contato com a família. Por conta disso, não soube detalhar o histórico de saúde dele as autoridades.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Contrabandista morre ao atirar na própria cabeça durante operação na fronteira
Polícia
Contrabandista morre ao atirar na própria cabeça durante operação na fronteira
Faustão
Polícia
Faustão é internado com infecção na perna em São Paulo
O carro foi localizado na madrugada de hoje
Polícia
Homem aluga carro, não devolve e acaba preso por furto em Campo Grande
Unei Dom Bosco, em Campo Grande
Polícia
A caminho da Unei Dom Bosco, adolescentes fogem de viatura em Campo Grande
STF
Polícia
Homem que sentou na cadeira de Moraes durante 8 de janeiro é condenado pelo STF
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Venezuelana é atropelada em calçada de Dourados
A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde
Polícia
Motociclista é atingido por botijões de gás durante acidente na BR-163, em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Tio é esfaqueado ao confrontar traficantes que ofereciam drogas à sobrinha em Bonito
O caso foi descoberto durante uma fiscalização da PMR
Polícia
Homem dá golpe de R$ 6,5 mil em ex-presidiário e acaba sendo sequestrado em Angélica
A tentativa de homicídio aconteceu na noite de ontem
Polícia
Jovem é baleado durante tentativa de assassinato em Dourados

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS