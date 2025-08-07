JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande

Luiz Carlos Jebailhe, de 53 anos, morreu dias depois de ser internado por conta de um surto em Campo Grande. Ele teria depredado a Unidade de Saúde da Família São Francisco, na tarde de terça-feira (22), no Nova Lima.

Conforme o boletim de ocorrência, após ser detido pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) o homem chegou a ser levado até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, mas não ficou preso porque estava passando mal e relatou ser portador de tuberculose, tossindo sangue durante o atendimento policial.

Por conta disso, foi transferido para a UPA Tiradentes, onde ficou internado até o dia 1° de agosto, quando conseguiu uma vaga no Hospital São Julião. No entanto, a família foi chamada na tarde de ontem (6), para ir até a unidade de saúde, onde foram informados sobre seu falecimento.

A filha do homem contou que por contas das lesões, existentes no corpo de Luiz, não iria colocar a causa da morte no atestado de óbito inicial, encaminhando a jovem para a delegacia com um pedido de exame necroscópico para o IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal).

Ainda segundo relato da jovem, seu pai era morador de rua, usuário de drogas e não tinha contato com a família. Por conta disso, não soube detalhar o histórico de saúde dele as autoridades.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

