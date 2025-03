A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 14,3 kg de haxixe, e prendeu o homem que transportava a droga nesta terça-feira (11), em Nova Andradina.

A droga foi localizada dentro de bolsas e debaixo do banco do veículo Fiat Idea, abordado por policiais rodoviários federais, no KM 101 da BR 267.

No veículo ainda estavam a namorada do condutor e uma menor de idade. O Conselho Tutelar foi acionado.

Ao todo, foram apreendidos 14,3 Kg de haxixe. O condutor disse que levaria o veículo com a droga até Campinas (SP). Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil local.

