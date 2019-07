Homem que enviava nudes a menores de idade é preso na fronteira

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Acusado de abuso sexual contra jovens, adolescentes e menores de idade via redes sociais, Juan Ramón Alfonso Guerrero, 35 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (18), em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, com várias evidências encontradas nos sete aparelhos celulares apreendidos com ele. Juan enviava imagens de suas partes íntimas e pedia que as jovens retribuíssem.

Após conseguir as imagens, ele ameaçava divulgá-las nas redes sociais caso as garotas se negassem a ir ao encontro marcado por ele. O homem já havia sido acusado de coação sexual e abuso anteriormente, porém, por falta de evidências, acabou sendo liberado. As investigações seguiram e ele acabou sendo preso em flagrante ontem, após vários pais de menores procurarem o Ministério Público, onde denunciaram o caso.

Investigadores ainda buscam por possíveis vítimas do maníaco sexual, que após receber voz de prisão, foi encaminhado a sede da Divisão de investigações Criminais de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai, em Pedro Juan Caballero.

