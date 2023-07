Homem que escondia armas em fundo falso de carro é preso na Capital

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a noite de quinta-feira (27), por porte de arma de fogo de uso permitido, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, repassadas por meio da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato), uma equipe da delegacia realizava fiscalização policial na zona rural, no entorno do município de Campo Grande, visando coibir a prática de crimes relacionadas ao agro.

Em determinado momento, realizaram a abordagem de uma caminhonete, conduzida pelo autor. Durante entrevista, policiais notaram extremo nervosismo do condutor do veículo, o que motivou a busca veicular.

Foi então que os policiais encontraram um falso no console central da caminhonete e em seu interior duas armas de fogo, sendo elas: um revólver calibre .22 com 06 munições intactas e uma pistola .635 desmuniciada, além de uma sacola plástica contendo 35 munições de calibre .22 e 52 munições de calibre .635, todas intactas.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido a Deleagro.



