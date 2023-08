Homem que 'escondia' grupo especializado em roubos na Capital é preso

Após a morte Helder José Monteiro Ribeiro, vulgo ‘Maranhão’, ocorrida durante confronto com a Polícia Militar durante a manhã de quarta-feira (16), na região do Nova Lima, os investigadores da Polícia Civil realizaram a prisão de um homem que estaria auxiliando um grupo que praticava roubos a residências em Campo Grande.

De acordo com as informações policiais, equipes da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) já estariam fazendo o monitoramento do grupo. Depois que Maranhão morreu, as equipes foram até a casa em que Helder estaria se escondendo com a finalidade de capturar os demais comparsas e apreender armas de fogo.

No local, a equipe encontrou uma arma de fogo de uso restrito, diversas munições, uma quantidade de substância análoga a maconha e um documento de identificação falso com a foto de Helder. Também foram apreendidos diversos objetos que teriam relação com outros crimes investigados.

Durante a verificação, um rapaz de 23 anos foi preso em flagrante, identificando-se como o responsável pelo imóvel utilizado pelos criminosos.

O grupo está sendo investigado por pelo menos dois roubos a residência ocorridos nos últimos dias, sendo que tais crimes teriam sido praticados com a utilização de armas de fogo e com o emprego de extrema violência.

