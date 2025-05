Homem que esfaqueou a ex após ela recusar relação sexual se entrega à polícia

Saiba Mais Polícia Mulher é esfaqueada várias vezes pelo ex após negar relações sexuais no Canguru

Homem que esfaqueou ao menos seis vezes a ex-companheira após ela negar ter relações sexuais na noite da última terça-feira (27), se entregou à polícia na manhã desta quinta-feira (29), em Campo Grande.

Conforme apurado pelo JD1, o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi até a 3ª Delegacia de Polícia Civil e confessou o crime. Ele afirmou que se entregou para "dar exemplo aos filhos". O casal tinha um relacionamento de 20 anos.

O caso

O crime aconteceu no Bairro Jardim Canguru, quando a mulher havia chegado de uma festa e ao entrar na própria casa, encontrou o ex-marido deitado na cama. Como estava cansada, ela apenas se deitou para dormir.

No entanto, o suspeito tentou ter relações sexuais com ela, porém, houve a negativa por parte da vítima, causando a reação agressiva do homem, que pegou uma faca que estava debaixo do travesseiro e passou a golpeá-la.

Foram três golpes nas costas, duas na parte lateral, na região do abdômen e uma na parte da frente da barriga. Os filhos da vítima tentaram intervir, mas o suspeito conseguiu deixar a casa, fugindo com uma motocicleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, encaminhando para a Santa Casa de Campo Grande.

