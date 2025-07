Homem que espancou a enteada de 4 anos em Campo Grande é preso e alega 'problemas psiquiátricos'

Homem, que espancou a enteada de 4 anos em Campo Grande no dia 23 de julho, foi preso pela Polícia Civil, por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), durante esta quinta-feira (31), em Dourados.

Conforme as informações policiais, no dia 23 a menor contou para a mãe que estava sendo vítima de estupro, cometido pelo padrasto, momento que ele reagiu de forma violenta, se trancando no quarto com a menina e a espancando.

Durante a confusão, a genitora da criança conseguiu arrombar a porta e se jogou na frente da filha e também foi atacada. O autor ainda tentou evitar que a mulher levasse a criança para o hospital, na expectativa de que as autoridades não tomassem conhecimento do crime. Por fim, o homem fugiu, tomando rumo ignorado.

A criança sofreu múltiplas lesões, permanecendo internada por quatro dias para tratamento médico. A genitora, em ato de proteção materno, também foi ferida ao tentar defender a filha.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferida. O Núcleo de Inteligência Policial-NIP da DEPCA desenvolveu um trabalho investigativo que resultou na localização e captura do suspeito na cidade de Dourados. Durante o interrogatório, o indivíduo alegou possíveis transtornos psiquiátricos, sugerindo um estado de surto psicótico que supostamente comprometeria sua memória dos eventos.

O indiciado responderá formalmente pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal dolosa, crimes que configuram grave violação dos direitos humanos e da integridade infanto-juvenil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também