Homem que espancou a esposa até a morte na frente dos filhos se entrega à polícia

Juliano Azevedo, de 28 anos, acusado de matar a companheira Micaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos, na última sexta-feira (8), se entregou a polícia de Anastácio hoje (11).

Segundo o site O Pantaneiro, a informação foi confirmada pela delegada da Polícia Civil do municipio, Karolina Souza. Apesar disso, não foram divulgados detalhes a respeito do depoimento prestado pelo homem.

Redes sociais –

No final da manhã de hoje, Juliano fez algumas publicações na internet, ainda tentando provar que estava sendo traído, ele fez um texto nas redes sociais postando prints da conversa de Micaela com seu amante, identificado como Jhony.

No texto, o suspeito chegou a pedir para que as pessoas que estão julgando se coloquem no lugar dele.

Feminicídio –

A jovem Micaela Oliveira Rodrigues foi encontrada morta no banheiro da residência, com marcas de violência pelo corpo. Ela teria sido espancada até a morte, na frente dos filhos.

Publicações nas redes sociais apontam o seu namorado de 7 anos, como sendo o principal suspeito do crime.

Após o assassinato, ele teria fugido do local, levando os dois filhos pequenos que tinha com a jovem.

