Agressor que socou mulher diversas vezes no rosto se apresenta à polícia

Matheus Rondon com informações do G1

Nesta quarta-feira (21), o homem que estava foragido da Justiça por ser flagrado em vídeo agredindo uma mulher com diversos socos no rosto, se entregou à polícia na tarde desta quarta-feira (21). Carlos Samuel Freitas se apresentou na 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Ilhéus, Bahia, acompanhado com três advogados.

Ainda hoje, ele passará por exame de corpo delito. Após, será transferido para o presídio da cidade. Ele deve participar de audiência de custódia, sem data definida ainda.Segundo a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Ilhéus, Carlos Samuel Freitas tem um longo histórico de agressão a ex-namoradas e mulheres da própria família, resultando em ao menos 11 boletins de ocorrência.

O crime aconteceu no centro de Ilhéus. Um vídeo que mostra as agressões circulou nas redes sociais, no dia 14 de outubro. Mesmo sabendo que estava sendo filmado, o agressor não se intimidou e continuou a bater na mulher.

Carlos Samuel se apresentou com o advogado à Deam, em Ilhéus, no dia 15, mas foi liberado após quatro horas de depoimento. Apesar da liberação, a polícia solicitou à Justiça a prisão preventiva dele, assim como o Ministério Público da Bahia (MP-BA). O pedido da prisão se fundamentou "na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade da conduta concreta (exacerbada violência empregada) e a condição reincidente do autor do fato".

Além da prisão, a Justiça concedeu medida protetiva para a vítima que aparece no vídeo sendo agredida por Carlos.

Dias depois, o advogado de Carlos informou por mensagem de celular que ele não iria se apresentar e pediu revogação da prisão do cliente, que foi negado.

O advogado anunciou nesta quarta que fará um pedido de reponderação, alegando que ele se apresentou de forma espontânea.

Deixe seu Comentário

Leia Também