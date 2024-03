Homem que estuprava as filhas após a mãe delas morrer em Campo Grande é preso

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na última quinta-feira (7) por estuprar as três filhas depois que sua companheira faleceu, em Campo Grande. No entanto, ele havia fugido para a cidade de Cuiabá, onde acabou sendo detido.

Conforme as informações da Polícia Civil, ele chegou manter conjunção carnal e, para evitar gravidez, ele dava regularmente para ela comprimidos de anticoncepcional. Durante a investigação, as vítimas detalharam os abusos sexuais sofridos. Os relatos são compatíveis com os exames periciais realizados.

Além disso, disseram que após o início das investigações ele havia fugido de Campo Grande. Tendo em vista a gravidade dos crimes e a fuga do suspeito, o delegado da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que está responsável pelo caso, pediu a prisão preventiva do homem.

Diligências levaram as equipes policiais até a localização do suspeito, conseguindo efetuar a prisão dele na cidade de Cuiabá, no alojamento da empresa em que estava trabalhando. O homem foi indiciado nos dois inquéritos pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, que tem pena máxima de 15 anos de prisão.

