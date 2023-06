Homem que estuprou e esfaqueou criança no Campo Nobre é encontrado morto em cela

Teodoro Martins Costa, de 36 anos, morreu na noite deste domingo (4) em uma cela do Presídio da Gameleira. Ele foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (2), após estuprar e esfaquear uma menina, de 9 anos, no fundo de um residencial no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares encaminhadas a reportagem, o acusado foi encontrado sem sinais vitais com a suspeita de ter tirado a própria vida.

Equipes de resgate teriam sido acionadas, mas ao chegaram no local da cela, o detento já estava sem vida.

Ele havia sido preso após o ato, assim como dois homens que haviam dado cobertura e esconderijo para Teodoro. O homem também respondia por um processo de estupro de vulnerável em 2019.

O caso aconteceu no fundo um residencial, quando a criança e seu irmão, de 12 anos, estavam brincando em um córrego próximo a uma mata, quando o homem apareceu.

Ele abusou sexualmente dela e desferiu ao menos cinco facadas no pescoço da menina, empurrando ela para dentro do córrego. Logo após, ele fugiu, mas foi encontrado em um barraco.

A criança segue internada na Santa Casa, se recuperando do atentado.

Deixe seu Comentário

Leia Também