Homem que estuprou e matou menina de 6 anos em Douradina confessa outro crime

O rapaz de 18 anos que estuprou, matou e escondeu o corpo de uma menina de 6 anos, identificada como Sofia, em Douradina, confessou que foi o responsável por outro estupro, desta vez de uma menina indígena de 7 anos na cidade.

Segundo o abusador, o crime teria ocorrido dia 1º de janeiro, e apesar da criança ter sobrevivido ao crime, foi encontrada totalmente nua e toda machucada.

Logo após o estupro, a Polícia Civil deu início à uma investigação, e devido a semelhança com o estupro e assassinato desta sexta-feira (24), a delegada responsável pela investigação do primeiro caso, Isabelen Alapenha, entrou em contato com as autoridades que investigam o outro caso e conseguiu interrogar o criminoso.

Durante o interrogatório, o jovem confessou o crime e deu detalhes que somente o autor dos abusos poderia saber, além de revelar que a criança ter sobrevivido não era esperado, já que ele tinha intenção de matar.

Após a confissão, o jovem foi indiciado por estupro de vulnerável e tentativa de homicídio qualificado da menina indígena.

