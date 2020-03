Homem que estuprou esposa grávida e coagiu filho é preso

A Polícia Civil prendeu nessa quinta-feira (5) o homem, não identificado, acusado de ter feito a esposa perder um bebê ao estuprá-la em Aquidauana.

Segundo informações do O Pantaneiro e da polícia Civil, o flagrante só ocorreu depois que o suspeito obrigou o filho, de 18 anos, a ir depor a seu favor na Delegacia da Mulher do município.

Como o jovem procurou a delegacia sem ter sido intimado, a situação levantou a suspeita da delegada responsável. Questionado se ele estava no local por livre e espontânea vontade ou se estava sendo coagido, o garoto acabou admitindo aos prantos que estava “entre a cruz e a espada”.

Segundo ele o pai, o procurou no assentamento onde ele mora, chorando muito pela separação de sua esposa e por não poder entrar em contato com ela, devido as medidas protetivas impostas pela justiça.

O suspeito teria dito que estava arrependido e que o filho precisava ir depor urgente a seu favor. O rapaz disse que só aceitou o “pedido” por medo, pois o pai sempre foi muito agressivo com a esposa e os filhos, a ponto de estuprá-la grávida, a fazendo perder a criança.

Durante uma das agressões o pai teria arrancado um dente de sua mãe com um soco. O criminoso também havia obrigado o filho a ligar para a vítima e dizer o quanto o seu pai estava arrependido e disposto a pagar o seu aluguel e ajudá-la com os filhos, na tentativa de enganá-la mais uma vez. Os dois teriam ficado casados por 20 anos.

O garoto contou que o pai o aguardava do lado de fora da delegacia enquanto ele prestava depoimento. Ao ser abordado pelos investigadores o agressor chorou e teria pedido uma chance de não ser preso para poder se aproximar da vítima e convencê-la a reatar a união.

O homem foi autuado por estupro, lesão corporal grave, ameaça e injúria e a delegada também pediu a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva.

