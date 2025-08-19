Menu
Polícia

Homem que estuprou ex-mulher e filha é baleado em confronto com o Garras na Capital

Caso aconteceu na região do Vilas Boas e suspeito foi detido em flagrante e permanece internado sob escolta

19 agosto 2025 - 08h49Luiz Vinicius e Vinicius Santos
Garras Garras   (Divulgação/PCMS)

Leonardo de Melo Dede, de 29 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (18), logo após entrar em confronto com uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), na região do Vilas Boas, em Campo Grande.

A equipe policial estava cumprindo um mandado de prisão contra ele, pois além de estar evadido do sistema prisional, onde cumpria pena pelo assassinato do namorado de uma ex-companheira, cometeu estupro contra a ex-mulher.

Ele foi denunciado por estupro, estupro de vulnerável, divulgação de cena de sexo sem autorização, ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência, todos registrados na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O alvo do mandado também teria estuprado a filha da vítima, uma adolescente, de 14 anos, tendo relações mediante a violência física.

Segundo informações do boletim de ocorrência, obtido pelo JD1 Notícias, Leonardo chegou a realizar ameaças contra a ex-companheira, mandando fotos e com frases ameaçadoras, alegando que não tinha nada a perder, pois "estaria fodido".

Durante a tarde desta segunda-feira, a equipe saiu para dar cumprimento ao mandado de prisão, quando visualizaram o alvo em um estabelecimento comercial, momento que foi realizada a abordagem. Porém, o suspeito reagiu de forma enérgica e gritou "vocês não vão me prender não".

Diante disso, o acusado saiu em disparada, entrando em imóveis e fugindo pela rua João Fernandes Vieira, onde durante a fuga, sacou um revólver calibre 357 e disparou contra a equipe do Garras, que reagiram e também dispararam contra a injusta agressão.

A perseguição só terminou em um terreno baldio, quando Leonardo Dede voltou a apontar a arma e atirou contra os policiais, que novamente precisaram revidar os disparos, e desta vez, atingindo o alvo. Os policiais fizeram a abordagem e retiraram a arma de perto do acusado.

Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa pela própria equipe do Garras e segue sob escolta na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, resistência e homicídio tentado praticado contra agente de segurança pública.

