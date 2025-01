Homem que faz vítima abortar após estupro é preso em Três Lagoas

Um homem, de 45 anos, foi preso ao ser condenado a 19 anos de prisão por estuprar uma adolescente, de 14 anos, e pelo crime de aborto praticado por terceiro, contra outra adolescente, de 17 anos. A prisão foi realizada por agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) da Polícia Civil em Três Lagoas, durante a segunda-feira (27).

Conforme as informações policiais, em 2024 a vítima do estupro foi até a residência do homem, momento em que o crime aconteceu. Durante as investigações, as autoridades descobriram que ele homem também havia mantido relações sexuais com outra garota, e que nesse caso, após a vítima engravidar, teria obrigado ela a praticar um aborto.

Ele foi condenado por estupro de vulnerável no primeiro caso, e após o cumprimento de parte da pena, foi para o regime semiaberto e encontrava-se atualmente em liberdade. Com a segunda condenação, foi expedido novo mandado de prisão para o regime fechado.

Diante da situação, foi solicitado o apoio da Polícia Civil para o cumprimento do mandado judicial, e após diligências com informações e levantamentos efetuados pela SIG e pelo NRI, o homem foi localizado e preso.

Ele foi encaminhado até a sede da SIG, onde foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão, sendo em seguida conduzido às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanecerá à disposição da Justiça.

