Homem que ficou em estado grave no Marcos Roberto pode perder funcionalidade da mão

O homem de 51 anos que ficou em estado grave após tomar um choque na tarde desta terça-feira (31), na rua do Himalaia, na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande, se feriu enquanto praticava seu hobby de marcenaria em uma oficina aos fundos de sua residência.

Segundo o Tenente Ternival, do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu enquanto a vítima utilizava uma máquina de alta tensão, o que causou queimaduras graves em uma de suas mãos, que pode ter sua funcionalidade totalmente afetada devido ao acidente.

“A carga elétrica entrou pela mão direita, causando uma queimadura de quarto grau, e saiu pela mão esquerda. Após o choque, a vítima caiu da própria altura e teve trauma de face”, explicou.

Devido à queda, o homem também apresentava um corte na sua testa, que acabou resultando em sangue escorrendo por toda sua face.

Apesar da gravidade do acidente, ele foi atendido por uma equipe da Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA) ainda dentro de sua residência, com sinais vitais estáveis e lúcido.

Por conta da queimadura em sua mão, ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde passará por avaliação médica e cuidados especializados.

