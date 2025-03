Um morador da cidade de Paranaíba foi alvo do cumprimento de mandado de busca e apreensão durante a segunda-feira (10). Ele é investigado pelos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B do Código Penal) e divulgação de cena de estupro ou de pornografia majorado (art. 218-C, §1º do Código Penal).

Conforme as informações policiais, a investigação teve início após a vítima registrar um Boletim de Ocorrência na DAM relatando que um vídeo íntimo seu estava sendo compartilhado em grupos de WhatsApp. Segundo a vítima, as imagens foram gravadas no dia anterior, durante uma relação sexual consensual com o investigado, mas ela desconhecia que o ato havia sido filmado, tampouco autorizou a divulgação.

Diante dos fatos, a delegada responsável pelo caso, Eva Maira Cogo da Silva, representou pela expedição do mandado de busca e apreensão, que foi deferido pelo Poder Judiciário local, após parecer favorável do Ministério Público. Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos um telefone celular e um computador na posse do investigado.

Em interrogatório, ele negou ter compartilhado o vídeo da vítima, mas confessou ter registrado e divulgado imagens íntimas de outras mulheres sem o consentimento delas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também