Homem que fingia ser advogado para aplicar golpes é preso em Campo Grande

O falso advogado Bruno Henrique Aristimunho Lima, foi preso em flagrante enquanto exigia dinheiro das vítimas para supostamente dar andamentos em processos em Campo Grande. As investigações estão sendo feitas pela Polícia Civil, por meio das equipes da DEPAC e do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Conforme as informações policiais, as vítimas, acreditando que estavam sendo defendidas pelo suspeito repassavam grandes quantias de dinheiro, sendo que uma delas teve prejuízo estimado em R$ 600 mil.

A prisão aconteceu após uma vítima comparecer na DEPAC Centro para registrar o Boletim de Ocorrência. Enquanto registrava a ocorrência na Delegacia, o falso advogado entrou em contato com ela exigindo mais dinheiro.

Diante disso, a vítima marcou um encontro com o suspeito no estacionamento do supermercado Carrefour, do shopping Campo Grande, para entregar o dinheiro exigido, tudo monitorado pelas equipes da Polícia Civil.

Quando o suspeito chegou ao local, recebeu voz de prisão por tentativa de estelionato. O suspeito também portava ilegalmente um revólver calibre 38 com numeração raspada, que foi encontrado em seu veículo.

Bruno responde a vários processos por crimes semelhantes sendo possível que existam outras vítimas do golpe. Agora, o suspeito responderá pelos crimes de estelionato, em sua forma tentada, e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também