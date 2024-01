Homem que ia visitar os parentes no Paraguai morre após capotamento em MS

Homem, de 55 anos, morreu depois que o veículo em que ele estava capotar várias vezes enquanto ele ia visitar parentes no Paraguai. Ele seria morador da cidade de Bela Vista, localizada em Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela sobrinha da vítima, ele teria saído de casa para visitar os parentes no país vizinho em uma caminhoneta. Em determinado momento, durante o trajeto, um dos pneus acabou estourando e o veículo capotou várias vezes.

Ele foi socorrido com ferimentos graves, sendo encaminhado para o Hospital de Bela Vista, mas devido a gravidade do caso precisou ser transferido para a Santa Casa da Capital. Porém, acabou não resistindo as lesões e faleceu no final da tarde de terça-feira (17).

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também