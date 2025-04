Homem que invadiu e ateou fogo na casa da ex é preso em Mundo Novo

Um homem, de 33 anos, foi preso por incêndio qualificado e descumprimento de medidas protetivas após atear fogo no carro da ex-companheira. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (22), em Mundo Novo.

Conforme as informações policiais, o crime ocorreu por volta das 4 horas de hoje quando o autor entrou no imóvel pelos fundos e atirou um objeto, uma espécie de coquetel molotov, no quintal. O objeto inflamável rapidamente causou o início de um incêndio na residência.

A vítima que dormia na residência com a filha de 10 anos, percebeu um clarão das chamas pela janela e começou a gritar por socorro, ocasião em que vizinhos foram ao local e ajudaram a conter o fogo.

O veículo da vítima que estava estacionado na garagem da casa, foi praticamente todo danificado.

Ainda no início da manhã, uma equipe da delegacia de Mundo Novo compareceu ao local para início das investigações. Peritos criminais de Naviraí também estiveram presentes, sendo constatado indícios de que o incêndio foi criminoso.

A partir de então, os investigadores passaram a realizar diligências para identificação da autoria, sendo obtidas imagens de câmeras de segurança que ajudaram na elucidação do crime.

O suspeito já havia sido denunciado pela vítima na semana anterior, por ameaças e perseguições, ocasião em que foram concedidas medidas protetivas.

Diante das evidências, o delegado responsável pela investigação determinou a condução do suspeito, que foi localizado e preso no final da manhã desta terça-feira. Em entrevista, ele confessou o crime.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de incêndio qualificado e descumprimento de medidas protetivas de urgência e encontra-se à disposição da justiça.

