Homem que invadiu escola e fez ameaça de bomba é preso na Capital

Um homem, identificado como Ronald Ferreira Correa, foi preso na tarde desta terça-feira (20) após arrombar a Escola Municipal Nazira Anache e furtar e fazer uma ameaça de bomba na unidade escolar da Capital.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela direção da escola, Ronald invadiu a escola na manhã desta segunda-feira (19) e roubou um celular e dois fones de ouvido, além de causar danos ao local e ameaçar os funcionários com um bilhete, que dizia “Ass: Plantei uma bomba na escola não brinque comigo”.

Em posse de imagens de câmera de segurança que identificaram o suspeito do arrombamento, furto e ameaça, os policiais realizaram diligências e abordaram Ronald na Avenida Abrão Anache, próximo da esquina com a Rua Gerônimo de Albuquerque, no bairro Nova Lima.

Com ele, os policiais encontraram o celular roubado, um LG K22, e os dois fones subtraídos, nas cores preto e rosa.

Ronald foi algemado e conduzido até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada).

