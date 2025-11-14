Menu
Menu Busca sexta, 14 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

Homem que jogou álcool e tentou matar companheira incendiada é preso em Três Lagoas

Policiais mantiveram diligências ininterruptas até conseguirem localizá-lo e prendê-lo

14 novembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Suspeito foi preso em flagranteSuspeito foi preso em flagrante   (24H News MS)

Homem, de 44 anos, que estava sendo procurado por tentativa de feminicídio, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, dia 13 de novembro, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele teria jogado álcool no corpo da vítima e tentado incendiar, não conseguindo, pois a mulher conseguiu se desvencilhar e jogar água no próprio corpo, o que impossibilitou a ação criminosa.

Segundo o portal 24H News, o crime de tentativa de feminicídio aconteceu após marido e mulher discutirem em razão de uma suposta relação extraconjugal por parte do homem.

Porém, em determinado momento, ambos cessaram a discussão. Ele chamou a esposa para dormir, mas ela se negou, assim, o suspeito arremessou um objeto na direção dela e não contente, despejou o álcool no corpo da companheira.

Ela conseguiu se desvencilhar dele e jogar água no próprio corpo para evitar que ele ateasse fogo nela. Nesse meio tempo, o genro entrou em luta corporal com o suspeito, que conseguiu fugir na sequência.

No entanto, ele continuou ameaçando a vítima por meio de ligações, prometendo voltar e matá-la.

Durante as buscas ininterruptas por parte da Polícia Civil, a equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) conseguiu localizá-lo e prendê-lo em flagrante.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Celular da vítima foi apreendido para perícia
Polícia
Pai e filho são suspeitos de abusar sexualmente de vizinho com autismo em Dourados
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Caso foi registrado na Depac de Três Lagoas
Polícia
Médico tenta beijar estagiária a força e é preso em Três Lagoas
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem quebra casa de garota de programa trans para não pagar por 'rapidinha'
Santa Casa da Capital
Polícia
Mulher é levada para delegacia após capotar carro e ser encontrada com drogas na Capital
Letícia Camargo morreu atropelada a caminho da faculdade
Polícia
Secretária de Educação não sabia que motorista que matou estudante tinha CNH vencida
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é agredida em posto após atrasar parcelas de celular em Campo Grande
Ônibus escolar estava transportando crianças
Polícia
Motorista que matou estudante foi preso em casa e ficou em silêncio na delegacia em Coxim
Carreta era conduzida por um casal de SP
Polícia
Carreta roubada em São Paulo é recuperada em Dourados e casal é preso
VÍDEO: Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente no Leblon
Polícia
VÍDEO: Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente no Leblon

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros