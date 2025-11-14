Homem que jogou álcool e tentou matar companheira incendiada é preso em Três Lagoas

Saiba Mais Polícia Homem joga álcool na esposa e ameaça queimá-la viva em Três Lagoas

Homem, de 44 anos, que estava sendo procurado por tentativa de feminicídio, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, dia 13 de novembro, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele teria jogado álcool no corpo da vítima e tentado incendiar, não conseguindo, pois a mulher conseguiu se desvencilhar e jogar água no próprio corpo, o que impossibilitou a ação criminosa.

Segundo o portal 24H News, o crime de tentativa de feminicídio aconteceu após marido e mulher discutirem em razão de uma suposta relação extraconjugal por parte do homem.

Porém, em determinado momento, ambos cessaram a discussão. Ele chamou a esposa para dormir, mas ela se negou, assim, o suspeito arremessou um objeto na direção dela e não contente, despejou o álcool no corpo da companheira.

Ela conseguiu se desvencilhar dele e jogar água no próprio corpo para evitar que ele ateasse fogo nela. Nesse meio tempo, o genro entrou em luta corporal com o suspeito, que conseguiu fugir na sequência.

No entanto, ele continuou ameaçando a vítima por meio de ligações, prometendo voltar e matá-la.

Durante as buscas ininterruptas por parte da Polícia Civil, a equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) conseguiu localizá-lo e prendê-lo em flagrante.

