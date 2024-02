Homem que levava maconha para vender é preso em Campo Grande

Na noite do último domingo (18), Maykon Wesley Trindade Borges, de 25 anos, foi preso por tráfico de drogas na Rua Marcos Ferrez, no Conjunto José Abrão, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, a equipe da 11ª CIPM realizava rondas na região quando avistou um homem se dirigindo ao Colégio Estadual. Ao perceber a presença policial, o indivíduo mudou bruscamente de direção, indicando uma clara intenção de evitar a abordagem.

Diante da suspeita, os policiais abordaram Maykon, encontrando em sua sacola uma embalagem com substância semelhante à maconha. Ao ser questionado sobre a droga, ele admitiu que pretendia vender por R$ 700,00 a uma mulher na proximidade do Colégio Estadual.

Maykon informou à guarnição que em sua residência, situada na Rua da Conquista, região conhecida como favela da Rua Conquista, havia mais entorpecentes.

Ao autorizar a entrada da equipe, foi encontrada na varanda da casa uma mochila contendo outra embalagem de maconha. Na mochila, também foi localizada uma balança, utilizada por Maykon para pesar a droga.

Ao ser verificado no sistema, constatou-se que o suspeito era evadido do sistema prisional. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia Depac Cepol para as providências necessárias.

Na delegacia, o flagrante foi registrado, e Maykon será submetido à audiência de custódia na Justiça.

