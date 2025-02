Homem que mantinha a esposa e o filho em cárcere privado é preso no Guanandi

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após ser flagrado mantendo a esposa, o filho de 3 anos e um cachorro em situação de cárcere privado no bairro Guanandi, em Campo Grande. A prisão aconteceu durante a manhã de sábado (15), após a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) ser notificada pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá.

Conforme as informações da Polícia Civil, após receber a denúncia as equipes foram até o local indicado. Ao chegar, encontraram a residência toda fechada e com indícios de maus tratos. Foi então realizada a entrada no imóvel.

Os policiais foram informados que a vítima e o filho ficavam trancados dentro de um quarto quando o autor saía. Enquanto ele dormia, escondia as chaves da residência debaixo do colchão da cama.

Durante as agressões, ele queimou os documentos da esposa e do filho. O ambiente estava em situação precária, com muito lixo e fezes de cachorro pelo quintal, tendo apenas um colchão totalmente destruído em que dormiam todos, comida estragada nas panelas e sujeira por toda casa, sendo que a criança sequer tinha sapatos para usar, pois o autor destruiu tudo e perambulava pelo espaço sujo de fezes descalço.

Diante dos fatos, o homem acabou sendo preso em flagrante e levado para a 1ª DEAM onde foram realizados os procedimentos.

A vítima foi encaminhada para a cidade de Corumbá, onde tem família.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também