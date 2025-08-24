Menu
Polícia

Homem que matou a enteada de 14 anos em SP é preso em Dourados

Ele estava trabalhando em uma oficina da cidade quando foi achado pela Polícia Civil

24 agosto 2025 - 15h15Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Homem, de 61 anos, que matou a enteada de 14 anos na cidade de Praia Grande (SP), em 2012, foi preso em Dourados durante o sábado (23). Há anos ele estava escondido em Mato Grosso do Sul. O idoso foi condenado há mais de 25 anos de prisão pelo crime.

Conforme as informações policiais, a prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI).

As equipes receberam informações da Polícia Civil paulista sobre o paradeiro do indivíduo e iniciaram buscas pela cidade para encontrá-lo. Ele foi localizado em uma oficina mecânica onde trabalhava.

O homem foi condenado por ter matado a enteada. De acordo com o inquérito policial conduzido pela polícia civil paulista, o autor, a ex-esposa e a namorada da ex-esposa teriam matado a adolescente na casa onde a vítima morava mediante espancamento e posteriormente descartaram o corpo dela às margens da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, onde ela foi encontrada por um caminhoneiro.

A mãe da menina e o ex-padrasto foram julgados somente neste ano de 2025 e condenados por homicídio qualificado. A mãe foi presa no começo do ano, no entanto o homem estava foragido de São Paulo e era procurado pelas autoridades locais.

