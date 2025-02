Homem que matou a esposa a tiros em Água Clara é preso enquanto dormia em fazenda

Fausto Júnior Aparecido de Oliveira, de 31 anos, foi preso três dias depois de matar a esposa Mirieli Santos, de 26 anos, a tiros , na madrugada do último sábado (22), em Água Clara.

Conforme as informações iniciais, depois do crime ele fugiu e estava escondido em uma área de mata. Nas primeiras horas da manhã de hoje (25), ele foilocalizado em uma fazenda a 35 quilômetros da cidade de Água Clara. Ele estava dormindo em uma rede quando foi localizado.

Durante a abordagem, outro homem também foi preso, suspeito de ajudar Fausto a fugir e se esconder.

Mirieli foi assassinada a tiros dentro da casa do ex-marido, no bairro Jardim Paraíso, depois de discussão com o companheiro.

