Homem que matou a esposa com golpes de foice na frente do filho é preso em Caarapó

Wilson Garcia, de 28 anos, acusado de assassinar sua esposa, Juliana Domingues, também de 28 anos, a golpes de foice na cabeça e na frente do filho, de 8 anos, foi preso durante a manhã desta quarta-feira (19). O crime ocorreu na noite de terça-feira (18), na comunidade indígena Ñu Porã, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, a prisão foi resultado de uma ação conjunta do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Dourados, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a equipe da Delegacia de Polícia de Caarapó.

Wilson foi localizado e preso na aldeia Teykuê, em Caarapó, após ter fugido de bicicleta. A polícia já havia apreendido a foice utilizada no crime e um facão que estava na casa do casal.

Informações divulgadas pelo jornalista Sidnei Bronka Lemos, apontam que o casal teve uma discussão no início da noite desta terça-feira, que se estendeu por alguns minutos. Após cessarem esse 'entreveiro', o casal voltou a discutir com mais ênfase, no entanto, do lado de fora da residência.

A criança permaneceu dentro da residência e percebeu quando o pai se apoderou da foice e desferiu os golpes contra Juliana, a própria esposa. Wilson acabou pegando uma bicicleta e fugindo do local, enquanto o filho procurou a tia para informar sobre o crime.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e encontraram ao lado do corpo da vítima, um facão, que a princípio, teria sido utilizado por Juliana numa tentativa de defesa, pois não havia nenhum sinal de manchas de sangue.

O caso é tratado como feminicídio e esse seria o terceiro caso em Mato Grosso do Sul.

