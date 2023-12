Homem que matou a esposa com tiro na cabeça e engravidou menina de 12 anos é preso

Polícia Mulher corta o pênis do marido ao descobrir que ele abusou da sobrinha de 15 anos

Polícia Ciúmes: Jovem de 20 anos é morto com tiro no peito em Maracaju

Polícia Populares encontram homem morto no meio da rua em Corumbá

Detalhes sobre os crimes, que ocorreram no ano de 2019, não foram repassados pela polícia à imprensa. Contra o homem já havia um mandado de prisão e ele era considerado foragido pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o homem foi localizado pelos federais na saída da Estrada Parque. Preso, ele acabou sendo encaminhado à sede da Polícia Federal para os procedimentos de praxe. Agora, está à disposição da Justiça.

Um idoso, de 67 anos, foi preso ao ser acusado de matar a esposa com tiro na cabeça, estuprar e engravidar uma menina de 12 anos. Ele acabou sendo pego pela PF (Polícia Federal), na cidade de Corumbá, município localizado na região de fronteira com a Bolívia, durante a manhã de sexta-feira (22).

Cidade Feriado de Natal: Confira o que abre e fecha em Campo Grande no dia 25