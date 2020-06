Homem que matou a esposa sai de esconderijo em bueiro e se entrega à polícia

Sarah Chaves, com informações do Jovem Sul News

O assassino Veronil Pereira da Rocha, 25 anos, que matou a esposa e esfaqueou a sogra, se entregou na manhã deste domingo na Delegacia de Chapadão do Sul.



Veronil disse à polícia que estava escondido em um bueiro na Av. Trinta e Três e não tinha para onde fugir.



O pedido de prisão preventiva já havia sido solicitada pelo Delegado Dr. Felipe M. Potter e concedido pelo Juiz Dr. Silvio C. Prado.



Fato



Veronil assassinou a facadas a esposa, Aldeni Clara da Silva, 32 anos, no inicio da noite desta sexta-feira (26) em Chapadão do Sul.



Além de assassinar a esposa ele ainda esfaqueou a sogra de 57 na presença de um enteado e em seguida fugiu.



A mãe da vítima fatal foi ferida em baixo da axila, e após ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal, logo recebeu alta.





Deixe seu Comentário

Leia Também