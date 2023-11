Homem que matou a ex-mulher em Nova Alvorada é morto pela polícia

Jeremias Ferreira Dias, de 45 anos, morreu durante um confronto com a Polícia Civil em uma residência na região do bairro Jockey Club, no município de Dourados, durante o começo da tarde desta segunda-feira (4). Ele matou sua ex-mulher Cleyde Mara Pereira, de 44 anos, no sábado (4).

Conforme as informações policiais, denúncias anônimas levaram as equipes da SIG (Seção de Investigações Gerais) de Dourados, da DP de Nova Alvorada e de Fátima do Sul, até a residência onde o homem estava.

Durante o cumprimento de mandado de prisão pelos crimes de feminicídio, dano (violência doméstica), descumprimento de medidas protetivas e homicídio simples na forma tentada, Jeremias atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido por três disparos, acabou sendo socorrido ao Hospital da Vida, mas não resistiu e morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

No local a perícia identificou marcas de disparos praticados pelo autor, que estava utilizando um revólver calibre .32. A moto e o celular dele foram apreendidos. Jeremias tinha passagens por ameaça, vias de fato, roubo, violação de domicílio, furto qualificado e homicídio simples tentado e já havia ficado preso algumas vezes.

Feminicídio – No sábado (4), Jeremias ateou fogo na casa e na moto de sua ex-mulher Cleyde Mara Pereira, de 44 anos. Na sequência, o autor teria esfaqueado o atual marido dela, que teve ferimentos graves, com perfurações profundas no braço.

Não satisfeito, Jeremias atingiu Cleyde com golpes de faca no braço e no tórax. A mulher chegou de ser socorrida, mas teve uma parada cardíaca alguns minutos depois e morreu. Já o atual marido foi transferido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar e assim que tomou conhecimento dos fatos iniciou trabalho investigativo, representou ela prisão preventiva do autor e assim que foi deferida pelo Poder Judiciário, percorreu os caminhos feitos pelo autor e conseguiu localizá-lo nesta segunda-feira.

